Україна в ООН запропонувала МАГАТЕ розмістити постійну місію на Запорізькій АЕС

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця закликав МАГАТЕ подумати над постійною присутністю своїх представників на ЗАЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.

Він зазначив, що місія має побачити справжню ситуацію, а не "влаштовану РФ театральну виставу",

"Хотів би я, щоб ми тут зібралися, щоб те, що хоче почути весь світ. А саме те, що РФ демілітаризує ЗАЕС, виводить війська і передає АЕС Уряду України. Замість цього ми витратили понад годину, упустили цей час для того, щоб почути балаканину фіктивних звуків", - заявив Кислиця.

Він підкреслив, що Росія не припиняє грати з міжнародною спільнотою.

"Вони мали сміливість зібрати Радбез ООН, щоб обговорити власні провокації, власний терор на ЗАЕС", - зазначив постпред.

Нагадаємо, що раніше у МАГАТЕ заявили про готовність відвідати Запорізьку АЕС вже найближчими днями, але для цього необхідна згода Києва і Москви.