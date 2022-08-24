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Україна в ООН запропонувала МАГАТЕ розмістити постійну місію на Запорізькій АЕС
09:44 24.08.2022 |
Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця закликав МАГАТЕ подумати над постійною присутністю своїх представників на ЗАЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.
Він зазначив, що місія має побачити справжню ситуацію, а не "влаштовану РФ театральну виставу",
"Хотів би я, щоб ми тут зібралися, щоб те, що хоче почути весь світ. А саме те, що РФ демілітаризує ЗАЕС, виводить війська і передає АЕС Уряду України. Замість цього ми витратили понад годину, упустили цей час для того, щоб почути балаканину фіктивних звуків", - заявив Кислиця.
Він підкреслив, що Росія не припиняє грати з міжнародною спільнотою.
"Вони мали сміливість зібрати Радбез ООН, щоб обговорити власні провокації, власний терор на ЗАЕС", - зазначив постпред.
Нагадаємо, що раніше у МАГАТЕ заявили про готовність відвідати Запорізьку АЕС вже найближчими днями, але для цього необхідна згода Києва і Москви.
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