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АНАЛІТИКА

В Україні з 24 лютого споживання електроенергії знизилося на 30%

 

Із 24 лютого споживання електроенергії в Україні знизилося на 30%.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час дискусії «Огляд економіки у серпні. Чи буде взимку тепло та світло?», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З моменту повномасштабного вторгнення споживання впало приблизно на 30%, внаслідок чого у системі до звичайного сезонного профіциту, який має місце із квітня по вересень, додався профіцит, пов'язаний із низьким споживанням", - сказав Кудрицький.

За його словами, для базового сценарію проходження опалювального сезону (за умови, що енергосистема працюватиме так, як на поточний момент) в Україні вистачає потужностей для покриття прогнозного рівня споживання.

Водночас з урахуванням перебування у тимчасовій окупації Запорізької АЕС та Каховської ГЕС, а також з урахуванням розміщення деяких ТЕС поруч із лінією розмежування, Укренерго моделює "стресові сценарії", які передбачають втрату частини генеруючих потужностей. Кудрицький зазначив, що це дозволяє прорахувати, як покрити споживання у різних ситуаціях.

Зокрема, розглядається сценарій більшого використання вугілля, більшого споживання газу для виробництва електроенергії. "За необхідності ми можемо імпортувати електроенергію з Європи - ті обсяги електрики, яких нам буде не вистачати за стресовими сценаріями, якщо вони матимуть місце", - нагадав Кудрицький.

Як повідомлялося, за даними Міненерго, наразі підготовка до опалювального сезону відбувається за планом, затверджено графіки як ремонтної кампанії, так і накопичення енергоресурсів.
 

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