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Ціни на газ у Європі вперше з березня перевищили 3000 доларів за тисячу кубометрів
13:56 22.08.2022 |
Біржові ціни на газ у Європі вперше з березня перевищили позначку в 3000 дол за тисячу кубометрів: на тлі заяви "Газпрому" про зупинку "Північного потоку-1" через ремонт.
Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.
Так, ціни зростають на понад 19% - вдень 22 серпня вартість газу досягла 3024 дол за тисячу кубометрів.
Раніше, на тлі заяви "Газпрому" про зупинку "Північного потоку-1" через ремонт спотова ціна газу в Європі, зранку в понеділок продовжила зростання і вперше з березня 2022 року перевищила позначку в 2800 доларів за тисячу кубометрів.
Після оголошення "Газпромом" зупинки поставок газу через газогін "Північний потік" на три дні ціни одразу злетіли на 7% до 2800 доларів за тисячу кубів і наблизилися до нового історичного рекорду.
Високі ціни на блакитне паливо утримуються з вівторка, коли "Газпром" заявив, що зимку котирування можуть зрости до 4000 доларів за тисячу кубів. Надзвичайно дорогі контракти зумовлені дедалі більшим скорочення поставок з Росії, що ставить під загрозу вчасне наповнення сховищ у Європі напередодні опалювального сезону та його стабільне проходження.
Останній ціновий рекорд було встановлено на початку березня, коли вторгнення Росії в Україну сколихнуло ринки. Водночас тоді котирування короткостроково стрибнули до 270 євро за МВт-год, або 2876 доларів за тисячу кубометрів, що і є чинним рекордом.
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