Середньозважена ціна експортної електроенергії до ЄС зросла в 1,5 раза

Більш ніж у 1,5 раза зросла середньозважена ціна доступу до міждержавних ліній електропередачі в напрямку ЄС.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго" у Telegram.

"Середньозважена ціна доступу до міждержавних ліній електропередачі в напрямку ЄС впродовж 15-21 серпня збільшилася більше ніж у 1,5 раза в порівнянні з попереднім тижнем. Вона становила 11,3 тис. грн/МВт (попередня - близько 6,9 тис. грн/МВт)", - йдеться в повідомленні.

Зростання ціни внаслідок збільшення середньозваженої ціни базового навантаження в Румунії на 33% (з €378 МВт*год до €502 МВт*год) та Словаччині - на 40% (€358 МВт*год до €502 МВт*год).

Додається, що протягом тижня на аукціонах був проданий весь доступний обсяг перетину: 125 МВт в напрямку Румунії та 125 МВт в напрямку Словаччини. В кожних торгах брали участь від 6 до 9 компаній.