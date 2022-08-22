Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Середньозважена ціна експортної електроенергії до ЄС зросла в 1,5 раза

 

Більш ніж у 1,5 раза зросла середньозважена ціна доступу до міждержавних ліній електропередачі в напрямку ЄС.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго" у Telegram.

"Середньозважена ціна доступу до міждержавних ліній електропередачі в напрямку ЄС впродовж 15-21 серпня збільшилася більше ніж у 1,5 раза в порівнянні з попереднім тижнем. Вона становила 11,3 тис. грн/МВт (попередня - близько 6,9 тис. грн/МВт)", - йдеться в повідомленні.

Зростання ціни внаслідок збільшення середньозваженої ціни базового навантаження в Румунії на 33% (з €378 МВт*год до €502 МВт*год) та Словаччині - на 40% (€358 МВт*год до €502 МВт*год).

Додається, що протягом тижня на аукціонах був проданий весь доступний обсяг перетину: 125 МВт в напрямку Румунії та 125 МВт в напрямку Словаччини. В кожних торгах брали участь від 6 до 9 компаній.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5686
  0,1755
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7111  0,20 0,50 40,6033  0,11 0,27
EUR 39,8963  0,06 0,16 41,1074  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7300  0,15 0,41 36,9200  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес