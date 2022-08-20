Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Північний потік» повністю зупиниться на нову профілактику - із 31 серпня до 2 вересня

 

Єдиний робочий газоперекачувальний агрегат відправної компресорної станції магістралі "Північний потік" КС "Портова" Trent 60 буде зупинено з 31 серпня до 2 вересня на три доби для проведення технічного обслуговування та планово-попереджувальних робіт, повідомляє "Газпром".

За фактом завершення робіт і відсутності технічних несправностей агрегату транспортування газу буде відновлено до рівня 33 млн. куб. м за добу, сподіваються російські газовики.

"Комплекс регламентних робіт згідно з чинним контрактом на технічне обслуговування буде виконано спільно з фахівцями компанії Siemens", - наголошує російська компанія.

"Відповідно до технічної документації компанії Siemens кожні 1000 годин необхідно проводити технічне обслуговування агрегату, яке містить: огляд корпусу на наявність тріщин, вибоїн, деформацій, плям пропалин, очищення корпусу; огляд систем забезпечення олією, повітря, відведення продуктів згоряння газів на наявність протікання, протягування з'єднань та усунення причин витоків; перевірку працездатності запобіжних клапанів та налаштування системи регулювання витрати повітря", - також йдеться в повідомленні.

Газопровід здатний транспортувати за добу до 167 млн куб. м газу, але потужності скоротилися через порушення графіка обслуговування обладнання відправної станції морської магістралі - компресорної станції "Портова". На ній встановлені газоперекачувальні агрегати компанії Rolls-Royce, газотурбінний бізнес якої перейшов до Siemens. Через санкції Канади, запроваджені у відповідь на військову агресію РФ в Україні, з ремонтної бази Siemens Energy до Росії вчасно не повернулася одна турбіна. Тим часом настав час капітального ремонту інших двигунів як у зв'язку з напрацюванням міжремонтного пробігу, так і у зв'язку з поломками.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,7441
  0,4736
 1,27

Курс обміну валют на вчора, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5133  0,08 0,20 40,4943  0,14 0,35
EUR 39,8333  0,03 0,08 41,1403  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8800  0,03 0,08 36,9295  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес