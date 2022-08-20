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«Північний потік» повністю зупиниться на нову профілактику - із 31 серпня до 2 вересня
23:35 19.08.2022 |
Єдиний робочий газоперекачувальний агрегат відправної компресорної станції магістралі "Північний потік" КС "Портова" Trent 60 буде зупинено з 31 серпня до 2 вересня на три доби для проведення технічного обслуговування та планово-попереджувальних робіт, повідомляє "Газпром".
За фактом завершення робіт і відсутності технічних несправностей агрегату транспортування газу буде відновлено до рівня 33 млн. куб. м за добу, сподіваються російські газовики.
"Комплекс регламентних робіт згідно з чинним контрактом на технічне обслуговування буде виконано спільно з фахівцями компанії Siemens", - наголошує російська компанія.
"Відповідно до технічної документації компанії Siemens кожні 1000 годин необхідно проводити технічне обслуговування агрегату, яке містить: огляд корпусу на наявність тріщин, вибоїн, деформацій, плям пропалин, очищення корпусу; огляд систем забезпечення олією, повітря, відведення продуктів згоряння газів на наявність протікання, протягування з'єднань та усунення причин витоків; перевірку працездатності запобіжних клапанів та налаштування системи регулювання витрати повітря", - також йдеться в повідомленні.
Газопровід здатний транспортувати за добу до 167 млн куб. м газу, але потужності скоротилися через порушення графіка обслуговування обладнання відправної станції морської магістралі - компресорної станції "Портова". На ній встановлені газоперекачувальні агрегати компанії Rolls-Royce, газотурбінний бізнес якої перейшов до Siemens. Через санкції Канади, запроваджені у відповідь на військову агресію РФ в Україні, з ремонтної бази Siemens Energy до Росії вчасно не повернулася одна турбіна. Тим часом настав час капітального ремонту інших двигунів як у зв'язку з напрацюванням міжремонтного пробігу, так і у зв'язку з поломками.
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