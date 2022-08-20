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Макрон подзвонив Путіну: домовились про допуск місії МАГАТЕ на ЗАЕС
21:50 19.08.2022 |
Президент РосіїПутін у телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном дав згоду на відправку місії експертів МАГАТЕ до Запорізької АЕС. Про це у п'ятницю, 19 серпня, повідомляється на сайтах Єлисейського палацу та Кремля.
Французький лідер зателефонував російському президенту вперше з травня.
У Парижі повідомили, що глава французької держави "ще раз наголосив на своєму занепокоєнні ризиками, які створює ситуація на Запорізькій АЕС" і "висловився за якнайшвидше спрямування на майданчик місії експертів МАГАТЕ на умовах, узгоджених з Україною та ООН".
"Президент Російської Федерації повідомив президента Республіки про свою згоду на розгортання цієї місії вказаними способами", - йдеться у заяві пресслужби Макрона.
У Кремлі також зазначили, що обговорювалася ситуація на Запорізькій АЕС. "Президенти відзначили важливість якнайшвидшого спрямування на АЕС місії МАГАТЕ, яка б змогла на місці оцінити реальну обстановку. З російського боку підтверджено готовність надати інспекторам Агентства необхідне сприяння", - йдеться у повідомленні Кремля.
Крім того, Путін "нагадав про запрошення експертам Секретаріату ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста відвідати слідчий ізолятор у Оленівці" та "поінформував про хід реалізації угоди щодо вивезення українського зерна з чорноморських портів", додали у Кремлі.
Загострення довкола Запорізької АЕС
Раніше у цей день під час візиту до Одеси генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Росію не відключати Запорізьку АЕС від енергетичної системи України. В українській компанії "Енергоатом" попереджали, що сили РФ обмежили доступ персоналу до станції, залишивши там тільки критичних фахівців.
До цього російська влада заявляла, що може зупинити роботу п'ятого та шостого енергоблоків, що призведе до повної зупинки роботи станції у разі, "якщо не припиняться обстріли об'єкта".
Нагадаємо, з березня ЗАЕС в Енергодарі перебуває під контролем сил РФ. Україна та Росія звинувачують одна одну в обстрілах ядерного об'єкта. Міжнародна спільнота закликає до припинення обстрілів та просить Росію надати доступ представникам МАГАТЕ до ЗАЕС для з'ясування безпекової ситуації.
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