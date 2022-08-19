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Чорнобильській АЕС знову дозволили роботу з радіоактивними відходами
23:34 18.08.2022 |
Державна інспекція ядерного регулювання України відновила більшість ліцензій на провадження діяльності Чорнобильської АЕС у сфері роботи з радіоактивними відходами.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСП ЧАЕС.
«Дія ліцензій була поновлена після надання до ДІЯРУ документів, що підтверджують спроможність Чорнобильської АЕС дотримуватися умов безпечного провадження дозвільної діяльності після звільнення території зони відчуження від російських загарбників. Рішення прийнято з урахуванням результатів експертної оцінки, проведеної ДІЯРУ із залученням експертів ДНТЦ ЯРБ» - зазначив начальник відділу ліцензування ЧАЕС Ігор Хом'як.
Він уточнив, що ЧАЕС виконала великий обсяг робіт з підтвердження своєї спроможності дотримуватись умов провадження дозвільної діяльності, а також підтвердила відповідність організаційної структури, наявність кваліфікованого персоналу, матеріальних та інших ресурсів вимогам, установленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки.
Як повідомлялося, три місяці тому, після тривалого захоплення ЧАЕС військами російської федерації, регулятор зупинив дію ліцензій, чим фактично паралізував роботу ЧАЕС у сфері зняття з експлуатації енергоблоків №1, 2 і 3, діяльності на об'єктах з поводження з радіоактивними відходами та окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.
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