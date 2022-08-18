Фінансові новини
- |
- 18.08.22
- |
- 20:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення тарифів
19:40 18.08.2022 |
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення", який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення.
Як свідчить інформація на сторінці відповідного законопроєкту №7427 на сайті Верховної Ради, документ повернуто з підписом президента 18 серпня.
При цьому вказаним законом визначено гарантії для суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, зокрема передбачено компенсацію різниці в тарифах.
Крім того, передбачено відтермінування погашення заборгованості за договорами реструктуризації заборгованості підприємствам ТКЕ і ВКГ, виробничі потужності яких розташовані на тимчасово окупованій території, або виробничі потужності яких були знищені чи пошкоджені внаслідок обстрілів, або знаходяться у зоні бойових дій.
Крім того, президент підписав пов'язані законопроєкти №7429 та №7428-2, які зокрема передбачають виділення 125,1 млрд грн на покриття різниці у тарифах за рахунок фінансової допомоги від міжнародних донорів, а також врегульовують запровадження мораторію на їх підвищення.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Усіх торгівців зобов’яжуть встановити POS-термінали. Уряд затвердив поетапний план
|«10-10-10»: у Зеленського розкрили деталі можливої податкової реформи
|САП та НАБУ на гачку. Навіщо «слуги народу» дражнять західних партнерів України
|ВР продовжила «податкову амністію» на півроку - депутат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
У РУБРИЦІ
|Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення тарифів
|Fitch прогнозує, що дефіцит сектора державного управління України зросте до 28,6% ВВП у 2022 році
|Кабмін відновить масштабну приватизацію з вересня
|Суд заарештував АЗС та акції мережі Amic Energy
|Ціна нафти 18 серпня перейшла до зростання більш ніж на один відсоток
|НКРЕКП спростила процедуру зміни електропостачальника до 3 днів
Бізнес
|Глава Ryanair: ера авіаквитків за 10 євро закінчилася
|Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4
|Маск продає акції Tesla на суму 6,9 млрд доларів, посилаючись на можливість примусової операції з Twitter
|США інвестують мільярди у виробництво напівпровідників
|Мобільні ігри приносять Activision Blizzard більше грошей, ніж ігри для ПК та консолей разом узяті
|YouTube запустив автоматичні українські субтитри
|Amazon купує виробника роботів-пилососів Roomba, компанію iRobot за $1,7 млрд