Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення тарифів

 

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення", який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення.

Як свідчить інформація на сторінці відповідного законопроєкту №7427 на сайті Верховної Ради, документ повернуто з підписом президента 18 серпня.

При цьому вказаним законом визначено гарантії для суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, зокрема передбачено компенсацію різниці в тарифах.

Крім того, передбачено відтермінування погашення заборгованості за договорами реструктуризації заборгованості підприємствам ТКЕ і ВКГ, виробничі потужності яких розташовані на тимчасово окупованій території, або виробничі потужності яких були знищені чи пошкоджені внаслідок обстрілів, або знаходяться у зоні бойових дій.

Крім того, президент підписав пов'язані законопроєкти №7429 та №7428-2, які зокрема передбачають виділення 125,1 млрд грн на покриття різниці у тарифах за рахунок фінансової допомоги від міжнародних донорів, а також врегульовують запровадження мораторію на їх підвищення.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2177
  0,0439
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4333  0,03 0,09 40,3520  0,04 0,09
EUR 39,8637  0,05 0,12 41,1173  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,02 0,05 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес