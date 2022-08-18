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НКРЕКП спростила процедуру зміни електропостачальника до 3 днів
13:44 18.08.2022 |
Процедуру зміни постачальника електроенергії споживачем з 16 серпня спрощено до трьох днів відповідно до постанови Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), №924 від 12 серпня 2022 року "Про затвердження змін до правил роздрібного ринку електроенергії".
"Встановлюється спрощена процедура зміни електропостачальника, що надасть можливість споживачеві порівняно з нормативно встановленим терміном переходу до нового електропостачальника в 21 день здійснювати такий перехід за три дні", - повідомляється на сайті регулятора 18 серпня.
Як пояснили в НКРЕКП, відповідно до ухваленого документа комісія також зобов'язала електропостачальників вказувати в рахунках на оплату інформацію про початкові та кінцеві покази лічильників, на підставі яких здійснюються нарахування. Це зроблено для забезпечення побутових споживачів зрозумілою та коректною інформацією про нарахування за спожиту електроенергію.
Крім того, для тих споживачів, електроустановки яких мають невелику потужність до 0,1 кВт, цією постановою врегульовано організацію комерційного обліку та визначення обсягів споживання без встановлення лічильників.
НКРЕКП оприлюднила постанову №924 від 12 серпня 2022 року "Про затвердження змін до правил роздрібного ринку електроенергії" на своєму офіційному веб-сайті 15 серпня 2022 року.
"Ця постанова набуває чинності з дня, що настає за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", - йдеться у документі.
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