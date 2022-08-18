Фінансові новини
- |
- 18.08.22
- |
- 12:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Канада надасть Україні $350 млн на газ для опалювального сезону
09:36 18.08.2022 |
Канада надасть Україні 450 млн канадських доларів (близько 350 млн доларів США) допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".
"Черговий крок солідарності від дружньої Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону", - повідомив у Twitter Денис Шмигаль.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Усіх торгівців зобов’яжуть встановити POS-термінали. Уряд затвердив поетапний план
|«10-10-10»: у Зеленського розкрили деталі можливої податкової реформи
|САП та НАБУ на гачку. Навіщо «слуги народу» дражнять західних партнерів України
|ВР продовжила «податкову амністію» на півроку - депутат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
У РУБРИЦІ
|Ціни на пальне не змінюються кілька діб підряд
|Нацбанк повідомив про графік роботи банків на День Незалежності
|Канада надасть Україні $350 млн на газ для опалювального сезону
|Усіх торгівців зобов’яжуть встановити POS-термінали. Уряд затвердив поетапний план
|Агентство Fitch підвищило кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня «RD» до «CC»
|Ціни на нафту 18 серпня залишаються стабільними, оскільки побоювання щодо рецесії компенсують зниження запасів у США
Бізнес
|Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4
|Маск продає акції Tesla на суму 6,9 млрд доларів, посилаючись на можливість примусової операції з Twitter
|США інвестують мільярди у виробництво напівпровідників
|Мобільні ігри приносять Activision Blizzard більше грошей, ніж ігри для ПК та консолей разом узяті
|YouTube запустив автоматичні українські субтитри
|Amazon купує виробника роботів-пилососів Roomba, компанію iRobot за $1,7 млрд
|Найпродуктивніші флагмани Android. У рейтингу AnTuTu змінилися лідери