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АНАЛІТИКА

Канада надасть Україні $350 млн на газ для опалювального сезону

 

Канада надасть Україні 450 млн канадських доларів (близько 350 млн доларів США) допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

"Черговий крок солідарності від дружньої Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону", - повідомив у Twitter Денис Шмигаль.
Ключові теги: Канада
 

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USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

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