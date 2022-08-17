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АНАЛІТИКА

Наглядова рада відмовилась розглядати кандидата від Міненерго на посаду голови Оператора ГТС

 

Наглядова рада АТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ) не проводила позачергового засідання, на якому Міністерство енергетики пропонувало розглянути кандидатуру замміністра Миколи Колісника на посаду виконуючого обов'язки гендиректора "Оператора ГТС України".

Як повідомляється у повідомленні МГУ, наглядова рада визначила кандидатуру на цю посаду ще до отримання рекомендацій Міненерго і своє рішення змінювати не планує.

"11 серпня 2022 року наглядова рада АТ "МГУ" прийняла рішення про кандидата на посаду виконуючого обов'язки генерального директора ТОВ "Оператор ГТС України" для погодження згідно з постановою Кабміну №643 від 31 травня 2022 року. Наглядова рада не визначала інших кандидатів на посаду виконувача обов'язків генерального директора ТОВ "Оператор ГТС України", відповідні рішення не приймалися", - зазначається у повідомленні.

Наглядова рада також наголошує, що в процесі прийняття рішень вона керується і керуватиметься законодавством України, законодавством ЄС та найкращими практиками корпоративного управління.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що Міністерство енергетики пропонує призначити на посаду очільника "Оператора ГТС" нинішнього заступника міністра енергетики Миколу Колісника замість Сергія Макогона.

У листі від Міненерго за підписом заступника міністра Фаріда Сафарова наглядовій раді МГУ рекомендувалось провести позачергове засідання 15 серпня та призначити Колісника виконувачем обов'язків гендиректора ОГТСУ.

Водночас у НАЗК попереджали про можливий конфлікт інтересів у Колісника.

Нагадаємо, що Сергій Макогон очолює ОГТСУ з моменту її створення в 2019 році, водночас Колісник отримав посаду заступника міністра енергетики в травні поточного року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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