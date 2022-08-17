BlackRock інвестує 700 мільйонів доларів у накопичувачі енергії в Австралії

Фонд під управлінням американської інвесткомпанії BlackRock Real Assets збирається придбати Akaysha Energy - австралійську компанію, яка розробляє проєкти акумуляторних накопичувачів енергії.

Про це пише CNBC.

У вівторок BlackRock повідомила, що має намір виділити понад 1 мільярд австралійських доларів (близько 700 мільйонів доларів) "для підтримки створення" активів акумуляторних накопичувачів потужністю понад 1 гігават.

Там додали, що Akaysha планує розробити проєкти зберігання енергії на низці ринків Азіатсько-Тихоокеанського регіону, включаючи Японію та Тайвань у найближчій перспективі.

"Ефективні великомасштабні системи зберігання набувають все більшого значення в міру розширення потужностей відновлюваної енергії. Це пояснюється тим, що хоча джерела енергії, такі як сонце та вітер, є відновлюваними, вони непостійні.

Міжнародне енергетичне агентство заявило, що "швидке розширення накопичувачів енергії має вирішальне значення для задоволення потреб у гнучкості декарбонізованої електроенергетичної системи". За даними МЕА, у 2020 році інвестиції в накопичувачі акумуляторів зросли майже на 40% і досягли 5,5 мільярдів доларів", - пише видання.

Дані австралійського уряду показують, що у 2020 році на викопне паливо припадало 76% загального виробництва електроенергії, при цьому частка вугілля становила 54%, газу - 20% і нафти - 2%. Частка ВДЕ склала 24%.