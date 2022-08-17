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«Сума збитків точно більш як 1 млрд грн». Укргідроенерго готує позов проти Росії
17:12 16.08.2022 |
Компанія "Укргідроенерго", яка об'єднує найбільші гідроелектростанції України, планує подати позов проти Росії у зв'язку з захопленням і пошкодженням Каховської ГЕС. Про це сказав гендиректор компанії Ігор Сирота в інтерв'ю Forbes.
"Зараз ми оцінюємо завдані нам збитки. Цей процес має завершитись протягом двох місяців. В жовтні ми плануємо подати позов проти Росії щодо відшкодування втрат в Європейський суд з прав людини. Зараз не можу сказати точну суму збитків, але точно більш як 1 млрд грн", - заявив він.
Через дії Росії компанія втратила майже побудований вітряк на острові Зміїний.
На Каховській ГЕС пошкоджено два агрегати, і зараз станція працює лише трьома із шести агрегатів.
"Станція може працювати достатньо довго, якщо не буде зовнішнього втручання в її діяльність. Не буде обстрілів ліній електропередач, підстанцій, нищення обладнання. Втім, якщо станція зупиниться, то катастрофи не буде. Вода йтиме через водозливну греблю. Тому не буде ні прориву дамби, ні обміління", - розказав Сирота.
Каховська ГЕС розташована на півдні України за 5 км від міста Нова Каховка Херсонської області. Це остання, або нижня сходинка каскаду Дніпровських ГЕС. Станція забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для живлення електроенергією, зрошення та водозабезпечення засушливих районів півдня України й навігацію від Херсона до Запоріжжя.
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