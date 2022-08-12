В Украине до конца года запустят первый завод по производству биометана





АО "Черниговгаз" выдало технические условия на подключение первого в Украине биометанового завода, принадлежащего агрохолдингу "Галс Агро". Его подключение к газораспределительным сетям ожидается до конца 2022 года, сообщила пресс-служба Региональной газовой компании.

Первая очередь строительства предполагает строительство газопровода длиной 800 м. Он позволит Галс Агро передавать в газораспределительные сети 330 куб. м биометана в час. Производство начнется уже этой зимой.

Позже Галс Агро планирует увеличить производство биометана до 1100 куб. м в час. Для этого РГК и АО "Черниговгаз" осуществят кольцевание зоны действия двух смежных газораспределительных станций, построив еще около 8 км газопровода.

Тогда биометановый завод получит доступ к большему количеству потребителей и будет передавать биометан в сеть сразу через две ГРС. Работы планируют завершить к началу отопительного сезона 2023/24 годов.

Проектная мощность установленного оборудования для очистки биогаза до биометана составляет около 3 млн куб. м в год. Этого достаточно для отопления и приготовления пищи в 1500 частных домохозяйств.

"То есть населенные пункты рядом с заводом будут иметь независимый источник энергии на локальном уровне", - говорится в сообщении.

Газорегулирующее оборудование и узел учета газа, необходимые для подключения к сети, будут изготовлены на одном из заводов RGC Production.