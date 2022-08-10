ДІЯРУ буде перетворено на Нацкомісію ядерного регулювання з більшою незалежністю та захистом від тиску міністерств

Колегія Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ, Держатомрегулювання) розглянула та схвалила проєкт закону "Про Національну комісію ядерного регулювання", повідомляється на сайті інспекції у вівторок.

Згідно з законопроєктом, комісія створюється як орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на заміну Державної інспекції ядерного регулювання України.

"Проєкт пропонує створити Національну комісію ядерного регулювання як постійно діючий колегіальний центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом", - поінформували в ДІЯРУ.

При цьому передбачається, що комісію створить уряд, який також призначатиме на посади її членів.

До складу комісії мають входити голова та чотири члени, які призначатимуться на посади строком на п'ять років за результатами відкритого конкурсного відбору. Один із членів комісії має бути головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України.

Діюча ДІЯРУ, на відміну від майбутньої Нацкомісії ядерного регулювання, не є колегіальним органом зі спеціальним статусом, але також є центральним органом виконавчої влади.

Також управлінська структура ДІЯРУ не містить у своєму складі членів інспекції.

"Спеціальний статус має убезпечити комісію від підпорядкування її будь-якому міністерству", - зазначили в інспекції.

Отже, буде виконано вимоги до України як члена МАГАТЕ та сторони міжнародних конвенцій щодо необхідності функціонального відділення органу регулювання від органів та організацій, які мають обов'язки чи інтереси, які можуть неналежно вплинути на ухвалення комісією рішень, пояснили в Держатомрегулюванні.

Законопроєкт визначає основні завдання та функції комісії, що ґрунтуються на законодавстві України, документах МАГАТЕ, актах права ЄС, які стосуються функцій регулюючого органу.

"Створення та функціонування комісії як незалежного, професійного органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки сприятиме забезпеченню ядерної та радіаційної безпеки в Україні та іміджу України як країни, що спроможна виконати міжнародні зобов'язання та забезпечити ядерну та радіаційну безпеку", - констатували в ДІЯРУ.

Колегія Держінспекції ядерного регулювання постановила схвалити проєкт закону "Про Національну комісію ядерного регулювання" в цілому. Також колегія ухвалила рішення про проведення публічних консультацій щодо законопроєкту.

