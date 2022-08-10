Фінансові новини
- |
- 10.08.22
- |
- 01:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ДІЯРУ буде перетворено на Нацкомісію ядерного регулювання з більшою незалежністю та захистом від тиску міністерств
23:49 09.08.2022 |
Колегія Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ, Держатомрегулювання) розглянула та схвалила проєкт закону "Про Національну комісію ядерного регулювання", повідомляється на сайті інспекції у вівторок.
Згідно з законопроєктом, комісія створюється як орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на заміну Державної інспекції ядерного регулювання України.
"Проєкт пропонує створити Національну комісію ядерного регулювання як постійно діючий колегіальний центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом", - поінформували в ДІЯРУ.
При цьому передбачається, що комісію створить уряд, який також призначатиме на посади її членів.
До складу комісії мають входити голова та чотири члени, які призначатимуться на посади строком на п'ять років за результатами відкритого конкурсного відбору. Один із членів комісії має бути головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України.
Діюча ДІЯРУ, на відміну від майбутньої Нацкомісії ядерного регулювання, не є колегіальним органом зі спеціальним статусом, але також є центральним органом виконавчої влади.
Також управлінська структура ДІЯРУ не містить у своєму складі членів інспекції.
"Спеціальний статус має убезпечити комісію від підпорядкування її будь-якому міністерству", - зазначили в інспекції.
Отже, буде виконано вимоги до України як члена МАГАТЕ та сторони міжнародних конвенцій щодо необхідності функціонального відділення органу регулювання від органів та організацій, які мають обов'язки чи інтереси, які можуть неналежно вплинути на ухвалення комісією рішень, пояснили в Держатомрегулюванні.
Законопроєкт визначає основні завдання та функції комісії, що ґрунтуються на законодавстві України, документах МАГАТЕ, актах права ЄС, які стосуються функцій регулюючого органу.
"Створення та функціонування комісії як незалежного, професійного органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки сприятиме забезпеченню ядерної та радіаційної безпеки в Україні та іміджу України як країни, що спроможна виконати міжнародні зобов'язання та забезпечити ядерну та радіаційну безпеку", - констатували в ДІЯРУ.
Колегія Держінспекції ядерного регулювання постановила схвалити проєкт закону "Про Національну комісію ядерного регулювання" в цілому. Також колегія ухвалила рішення про проведення публічних консультацій щодо законопроєкту.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Держателі ВВП-варантів України схвалили її пропозицію про відтермінування виплат та перегляд умов щодо них
ТОП-НОВИНИ
|Зброя для населення. Як і що можна легально купити в Україні
|США виділяють додаткові $4,5 млрд фінансової допомоги Україні
|США виділили Україні $1 млрд військової допомоги
|Українська біржа та біржа ПФТС із 8 серпня відновлюють торги усіма цінними паперами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ДІЯРУ буде перетворено на Нацкомісію ядерного регулювання з більшою незалежністю та захистом від тиску міністерств
|Австралія доправила до України 39 вагонів вугілля
|Угорський покупець російської нафти запропонував платити за її транзит через Україну замість «Транснєфті»
|Кабмін схвалив проєкт закону про інноваційні парки
|Мінфін підняв ставку за 5-міс. ОВДП до 12% і утримав продаж 3,4 млрд грн
|Укренерго та Польща працюють над збільшенням експорту електроенергії майже вп'ятеро
Бізнес
|Instagram Reels та Music тепер доступні в Україні
|Китай запустив гіперзвукову ракету за 120 км від узбережжя Тайваню
|72-річна мільярдерка з Індії стала найбагатшою жінкою Азії
|У США гравець виграв у лотереї понад мільярд доларів
|Час, проведений за комп'ютерними іграми, не впливає на здоров'я - дослідження
|Stellantis через побоювання санкцій закриє завод в Китаї
|Suzuki представила нове покоління Grand Vitara