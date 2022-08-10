Австралія доправила до України 39 вагонів вугілля

Перші 39 вагонів вугілля з Австралії прибули на українську ТЕС.

Про це повідомляє Міністерство енергетики, передає Укрінформ.

Зазначається, що міністр енергетики Герман Галущенко відвідав одне з генеруючих підприємств ПАТ «Центренерго», на якому сьогодні розвантажують перші 39 вагонів з австралійським вугіллям марки Г.

Всього в Україну має бути доставлено 79 тисяч тонн вугілля, наданого в рамках гуманітарної допомоги від австралійського уряду.

«Ми дякуємо уряду Австралії за підтримку та внесок у надійне енергопостачання України цього опалювального сезону, який буде найважчим за останні десятиліття», - наголосив Галущенко.

Також міністр висловив вдячність польським партнерам за допомогу в логістиці австралійського вугілля, адже українські порти заблоковані через російську агресію.

Галущенко підкреслив, що підготовка до осінньо-зимового періоду проходить за планом, накопичення вугілля відбувається відповідно до затвердженого графіка.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 1 липня затвердив усі документи, необхідні для підготовки до опалювального сезону 2022-2023 років.