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Австралія доправила до України 39 вагонів вугілля
22:59 09.08.2022 |
Перші 39 вагонів вугілля з Австралії прибули на українську ТЕС.
Про це повідомляє Міністерство енергетики, передає Укрінформ.
Зазначається, що міністр енергетики Герман Галущенко відвідав одне з генеруючих підприємств ПАТ «Центренерго», на якому сьогодні розвантажують перші 39 вагонів з австралійським вугіллям марки Г.
Всього в Україну має бути доставлено 79 тисяч тонн вугілля, наданого в рамках гуманітарної допомоги від австралійського уряду.
«Ми дякуємо уряду Австралії за підтримку та внесок у надійне енергопостачання України цього опалювального сезону, який буде найважчим за останні десятиліття», - наголосив Галущенко.
Також міністр висловив вдячність польським партнерам за допомогу в логістиці австралійського вугілля, адже українські порти заблоковані через російську агресію.
Галущенко підкреслив, що підготовка до осінньо-зимового періоду проходить за планом, накопичення вугілля відбувається відповідно до затвердженого графіка.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 1 липня затвердив усі документи, необхідні для підготовки до опалювального сезону 2022-2023 років.
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