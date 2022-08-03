Кабмін віддав Міністерству енергетики частину функцій Інспекції ядерного регулювання, – нардеп

Кабінет міністрів на своєму засіданні у вівторок, 2 серпня, передав Міністерству енергетики частину функцій Державної інспекції ядерного регулювання.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, своїм рішення уряд поклав на Міненерго функції із реалізації державної політики у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання "Енергоатома".

"Це забезпечує врегулювання питання щодо розподілу обов'язків, прав та відповідальності між субєктами правовідносин у сфері використання ядерної енергії, із дотриманням пріоритету забезпечення ядерної та радіаційної безпеки", - додав Мельничук.

Зазначимо, що формування та реалізація державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії належали до основних функцій Держінспекції ядерного регулювання (Держатомрегулювання), яка безпосередньо підпорядковується Кабміну.

Держатомрегулювання також відповідало за фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок, безпечне перевезення радіоактивних матеріалів, а також виконання угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій.

Як повідомлялося, у грудні 2021 року Кабмін звільнив з посади голови Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ) Григорія Плачкова після конфлікту з міністром енергетики Германом Галущенком. Тимчасово виконуючим обов'язки голови ДІЯРУ було призначено Олега Корікова, який з червня 2021 року обіймав посаду першого заступника голови регулятора.

Нагадаємо, Герман Галущенко очолює Міністерство енергетики з квітня 2021 року, до цього призначення він працював на посаді віце-президента НАЕК "Енергоатом" разом з нинішнім президентом компанії Петром Котіним.

У 2013-2014 роках Галущенко вже працював в "Енергоатомі" виконавчим директором із правового забезпечення. Тоді компанію очолював Микита Костянтинов, який після Революції Гідності влаштувався працювати у структури "Росатому".

Разом із Костянтиновим Галущенко також працював в "Енергоатомі" у 2006-2008 році, коли компанію очолював представник "Партії регіонів" Андрій Деркач, щодо якого запроваджено санкції США.

Згідно з офіційною біографією, Галущенко також працював у прокуратурі, Міністерстві закордонних справ, а також на керівних посадах у центральних органах виконавчої влади. У різні роки він обіймав посади заступника керівника департаменту Секретаріату (Адміністрації) президента України, директора департаменту судової роботи Міністерства юстиції.