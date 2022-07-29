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Верховна Рада впровадила касовий метод розрахунку ПДВ для «зеленої» енергетики
21:47 29.07.2022 |
Верховна Рада України впровадила касовий метод розрахунку ПДВ для об'єктів "зеленої" енергетики, повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Для "зеленої" енергетики впроваджено касовий метод розрахунку ПДВ. Відповідна правка до законопроєкту №7428-2 отримала підтримку залу", - написав нардеп у своєму телеграм-каналі у п'ятницю.
Відповідно до картки законопроєкту №7428 про внесення змін до перехідних положень Податкового кодексу України щодо забезпечення стабільного функціонування ринку природного газу протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення, відповідна правка була подана депутатом від "Слуги народу", членом комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олегом Марусяком.
Як випливає з неї, об'єкти "зеленої" енергетики поряд з іншими учасниками ринку е/е тимчасово, до 1 січня 2026 року, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом.
Як повідомлялося, рівень розрахунків за "зелену" е/е за 2021 рік становить 90,1%, за період із 1 січня до 20 липня 2022 року - 44,9%.
Борг НЕК "Укренерго" щодо компенсації різниці в тарифах для ВДЕ-генерації перед "ГарПоком" станом на 25 липня становить близько 13,4 млрд грн.
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