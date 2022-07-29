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АНАЛІТИКА

ЄС із суботи збільшить імпорт електроенергії з України в 2,5 раза

 

Оператори систем передачі континентальної Європи (ENTSO-E) у четвер ухвалил рішення із суботи збільшити імпорт електроенергії з України у два з половиною рази.

Як передає "Європейська правда", про це у Facebook повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Сьогодні ENTSO-E дозволило збільшення експорту української електроенергії до Європи в 2,5 рази. З 30 липня це буде 250 МВт", - зазначив він.

За його словами, в ЄС усвідомлюють роль української електроенергії, яка "допомагає замістити токсичний російський газ, а Україні - дозволяє заробляти кошти на підготовку до опалювального сезону".

"З початку відновлення експорту до ЄС, з перших 100 МВт, ми отримували щоденні звіти технічних фахівців ENTSO-E, які підтверджували: експорт української електроенергії в синхронізованій з континентальною Європою енергомережі відбувається стабільно, негативного впливу на систему немає", - зазначив Кудрицький.

Раніше ENTSO-E підтвердила наміри збільшити у два рази імпорт електроенергії з України з перспективою збільшення цього показника.

Нагадаємо, Україна у березні подала заявку на приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E і на початку червня отримала право експортувати свою енергію до Європи. Перший комерційний транскордонний обмін електрикою розпочався наприкінці червня з Румунією та зі Словаччиною - у липні.
 

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