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ЄС із суботи збільшить імпорт електроенергії з України в 2,5 раза
23:17 28.07.2022 |
Оператори систем передачі континентальної Європи (ENTSO-E) у четвер ухвалил рішення із суботи збільшити імпорт електроенергії з України у два з половиною рази.
Як передає "Європейська правда", про це у Facebook повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"Сьогодні ENTSO-E дозволило збільшення експорту української електроенергії до Європи в 2,5 рази. З 30 липня це буде 250 МВт", - зазначив він.
За його словами, в ЄС усвідомлюють роль української електроенергії, яка "допомагає замістити токсичний російський газ, а Україні - дозволяє заробляти кошти на підготовку до опалювального сезону".
"З початку відновлення експорту до ЄС, з перших 100 МВт, ми отримували щоденні звіти технічних фахівців ENTSO-E, які підтверджували: експорт української електроенергії в синхронізованій з континентальною Європою енергомережі відбувається стабільно, негативного впливу на систему немає", - зазначив Кудрицький.
Раніше ENTSO-E підтвердила наміри збільшити у два рази імпорт електроенергії з України з перспективою збільшення цього показника.
Нагадаємо, Україна у березні подала заявку на приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E і на початку червня отримала право експортувати свою енергію до Європи. Перший комерційний транскордонний обмін електрикою розпочався наприкінці червня з Румунією та зі Словаччиною - у липні.
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