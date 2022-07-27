«Енергоатом» знову готовий запустити взимку усі 15 енергоблоків АЕС – президент компанії

ДП "НАЕК "Енергоатом" готове запустити в роботу цієї зими всі 15 енергоблоків 4 українських АЕС, заявив президент компанії Петро Котін в ефірі "Українського радіо" в середу.

"Ми готові запустити всі 15 енергоблоків із боку генерації "Енергоатому", - сказав Котін.

Водночас він пояснив, що найбільша в Україні та окупована російськими загарбниками Запорізька АЕС зараз працює на половину потужності через пошкодження ліній електропередач.

"Все залежатиме від завершення воєнних дій. Якщо ми звільнимо Запорізьку АЕС та відновимо роботу пошкоджених ліній, то ми зможемо працювати всіма шістьма енергоблоками на ЗАЕС", - зазначив голова "Енергоатому".

Водночас, за його словами, решта дев'ять енергоблоків на контрольованій Україні території будуть готові працювати на повній потужності.

"Ми з оптимізмом дивимося на ці події та на те, що ми пройдемо опалювальний сезон", - наголосив президент НАЕК.

Як повідомлялося, "Енергоатом" використав практику роботи 15-ма енергоблоками в січні-лютому цього року, що викликало неоднозначні коментарі експертів щодо оптимальності завантаження енергосистеми з точки зору структури генерувальних потужностей.

Однак у майбутньому опалювальному сезоні 2022-23 рр. запуску максимальної кількості енергоблоків АЕС може сприяти збільшення експорту електроенергії до країн ЄС до кінця 2022 року орієнтовно до 1 тис. МВт.