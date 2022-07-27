Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС може подвоїти імпорт української електроенергії – Єврокомісія

 

Європейська комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон у вівторок заявила, що вже цього тижня Європейський Союз зможе подвоїти експорт української електроенергії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Сімсон заявила у Брюсселі на пресконференції після закінчення неформальної зустрічі міністрів енергетики країн-членів ЄС з українським колегою Германом Галущенком.

"Я продовжуватиму підтримувати наступний крок - повноцінну торгівлю електрикою з Україною. Перший комерційний транскордонний обмін електрикою розпочався наприкінці червня з Румунією та зі Словаччиною - у липні", - нагадала вона.

"Наразі можливості торгівлі становлять 1500 мегават. Але оператори європейської мережі передач зустрічаються на цьому тижні і обговорюватимуть подвоєння цієї кількості", - сказала Сімсон.

Єврокомісар додала, що збільшення імпорту електроенергії з України дозволить Європейському Союзу частково компенсувати нестачу газу внаслідок розв'язаної Росією енергетичної кризи.

"Але наша співпраця у майбутньому - це не тільки електрика та газ, але ви можете очікувати, що скоро ми будемо готові оголосити про майбутню співпрацю у сфері чистих газів, відновлюваних газів. Це ринок, який розвиватиметься в Європі, і Україна має чудові можливості стати нашим торговельним партнером у найближчі роки", - додала вона.

Нагадаємо, Україна у березні подала заявку на приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E і на початку червня отримала право експортувати свою енергію до Європи.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,0568
  0,3547
 0,95

Курс обміну валют на вчора, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4324  0,49 1,30 39,5794  0,22 0,57
EUR 38,7412  0,40 1,05 40,1265  0,15 0,38

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес