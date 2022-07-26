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АНАЛІТИКА

Україна проситиме США про «газовий ленд-ліз» для стабільного проходження опалювального сезону

 

Кабінет Міністрів вирішив звернутися до уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання нашій державі «газового ленд-лізу» для стабільного проходження опалювального сезону.

Як передає Укрінформ із посиланням на Телеграм Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, відповідне рішення ухвалене у вівторок.

«Ухвалили звернення уряду України до уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання нашій державі «газового ленд-лізу» для стабільного проходження опалювального сезону. Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, аби бути готовими до будь-яких сценаріїв», - сказав Шмигаль.

За його словами, в умовах тотальної війни проти більшого ворога нашій державі необхідно акумулювати всі можливі ресурси, аби не просто вистояти, а й здобути перемогу. Економіка росії більша за українську щонайменше у вісім разів, тому нашій державі необхідно бути в рази ефективнішою й правильно розставляти пріоритети.

24 лютого російська федерація розпочала новий етап війни проти України - повномасштабне вторгнення. Загарбники обстрілюють і бомбардують мирні міста й села України, катують і вбивають мирне населення. Сили оборони України чинять героїчний опір агресору.
 

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