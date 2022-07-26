Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Країни ЄС в цілому погодили план скорочення споживання газу, але є винятки – ЗМІ

 

Представники країн ЄС в загальних рисах погодили план Єврокомісії щодо скорочення споживання газу, але буде низка винятків.

Про це стало відомо німецькому агентству dpa, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Домовленість має бути офіційно підтверджена цього вівторка на спеціальній зустрічі міністрів енергетики в Брюсселі, вона має зменшити ризики, які можуть виникнути через повне припинення поставок російського газу.

Як підтвердили дипломати dpa у ніч на вівторок, план, запропонований Єврокомісією, передбачає добровільне скорочення національного споживання на 15 відсотків у період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року.

Крім того, предбачено створення можливості для ініціювання сигналу тривоги ЄС у разі серйозних перебоїв у постачанні та встановлення обов'язкових цілей економії.

Однак, порівняно з першим проєктом Комісії, існує значно більше можливих винятків. Зокрема, пропозиція Єврокомісії щодо обов'язкових цілей заощаджень потребує схвалення групи з 15 із 27 країн ЄС. Крім того, вони разом мають складати не менше 65 відсотків від загальної чисельності населення Євросоюзу.

Винятки також повинні передбачати, наприклад, що такі країни, як Кіпр, Мальта та Ірландія, не мають бути зобов'язані економити газ, доки вони не підключені безпосередньо до газової мережі іншої держави-члена.

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала план скорочення попиту на газ, щоб скоротити використання газу в Європі на 15% до наступної весни. Проти ініціативи висловилися Іспанія, Португалія, Греція, Італія, Франція та Польща.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,4115
  0,1938
 0,52

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4324  0,49 1,30 39,5794  0,22 0,57
EUR 38,7412  0,40 1,05 40,1265  0,15 0,38

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес