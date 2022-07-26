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Siemens: газпром затримує ввезення турбіни для Nord Stream
08:44 26.07.2022 |
Турбіна, нібито необхідна «газпрому» для відновлення повноцінної роботи «Північного потоку», готова до відправки до рф, однак російська сторона не надає необхідних дозвільних документів.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії "Siemens Energy".
"Транспортування турбіни може розпочатися негайно. Німецька влада надала Siemens Energy усі необхідні документи для експорту турбіни до росії ще на початку минулого тижня. "газпром" знає про це. Утім досі бракує митних документів на імпорт до росії. "газпром" як користувач мусить надати їх", - заявили у компанії.
Reuters додає, що процес транспортування турбіни виявився суттєво складнішим, ніж очікувалося, оскільки москва вимагає специфічні документи, які покажуть, що передача цього обладнання не порушує санкції.
Нагадаємо: «газпром» знизив постачання газу по «Північному потоку-1» до 40% від номінальної потужності в середині червня, пояснивши це тим, що через санкції не може повернути одну з турбін після ремонту з Канади. Влада Канади в результаті дозволила повернути турбіну, попри те, що на таке обладнання поширюються санкції.
До 21 липня, коли газопровід відновив роботу після планової зупинки, турбіна не була передана газпрому. Агентство Reuters повідомляло, що росія на той момент так і не дала згоди на її транспортування.
Президент рф путін говорив, що якщо турбіну не повернуть вчасно, то по «Північному потоку» можна буде перекачувати лише 30 мільйонів кубометрів газу на добу замість нинішніх 60, тому що на ремонт наприкінці липня «має бути відправлена ще одна машина».
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