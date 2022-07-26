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США стали найбільшим у світі експортером СПГ
22:51 25.07.2022 |
Сполучені Штати стали найбільшим у світі експортером скрапленого природного газу (СПГ) у першій половині 2022 року. Порівняно з другою половиною 2021 року експорт СПГ США зріс на 12%, в середньому до 11,2 мільярда кубічних м на день, повідомляє Управління енергетичної інформації США.
Зазначається, що експорт СПГ із США продовжував зростати з трьох причин: збільшення експортних потужностей СПГ, зростання міжнародних цін на природний газ і СПГ і зростання світового попиту, особливо в Європі.
«З кінця минулого року країни Європи дедалі більше імпортують СПГ, щоб компенсувати імпорт трубопроводами з росії й заповнити історично низькі запаси природного газу», - йдеться в публікації.
Як і 2021 року, Сполучені Штати спрямували найбільше СПГ в ЄС і Великобританію протягом першої половини року, забезпечивши 47% від 14,8 млрд куб. м/день загального імпорту СПГ в Європу, за ними йдуть Катар з 15% і росія з 14%, а чотири африканські країни разом - 17%.
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