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У газових платіжках поки не буде кіловат-годин - Зеленський підписав закон
22:13 25.07.2022 |
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування переходу на кіловат-години у розрахунках за газ.
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті парламенту.
Закон (2371-IX від 8 липня 2022 року) відтерміновує дату запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії з 1 травня 2022 року до 1 травня, що настає за датою припинення або скасування воєнного стану.
Як повідомлялось, 2 листопада 2021 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії».
Ним передбачалося, що, починаючи з 1 травня 2022 року, відповідно до усталеної європейської практики, облік та приймання-передача природного газу має здійснюватися не в метрах кубічних, а в кіловат-годинах.
Але у зв'язку з повномасштабною військовою агресією росії запровадити повноцінний облік та приймання-передачу природного газу в одиницях енергії здійснити практично неможливо, тому застосування цієї норми закону запропонували перенести.
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