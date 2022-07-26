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АНАЛІТИКА

У газових платіжках поки не буде кіловат-годин - Зеленський підписав закон

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування переходу на кіловат-години у розрахунках за газ.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті парламенту.

Закон (2371-IX від 8 липня 2022 року) відтерміновує дату запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії з 1 травня 2022 року до 1 травня, що настає за датою припинення або скасування воєнного стану.

Як повідомлялось, 2 листопада 2021 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії».

Ним передбачалося, що, починаючи з 1 травня 2022 року, відповідно до усталеної європейської практики, облік та приймання-передача природного газу має здійснюватися не в метрах кубічних, а в кіловат-годинах.

Але у зв'язку з повномасштабною військовою агресією росії запровадити повноцінний облік та приймання-передачу природного газу в одиницях енергії здійснити практично неможливо, тому застосування цієї норми закону запропонували перенести.
 

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