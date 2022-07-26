Фінансові новини
- |
- 26.07.22
- |
- 02:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Продавати електроенергію можна виключно на електронних аукціонах - Зеленський підписав закон
22:10 25.07.2022 |
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продаж електричної енергії за двосторонніми договорами на аукціонах (2371-IX від 8 липня 2022 року).
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті парламенту.
«Закон розроблено з метою запровадження рівних умов реалізації електричної енергії за двосторонніми договорами і підвищення прозорості та конкурентоспроможності ринку двосторонніх договорів», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що раніше продавати електроенергію за двосторонніми договорами через електронні аукціони були зобов'язані лише державні та комунальні виробники електроенергії.
Відтепер, з прийняттям закону, всі виробники електричної енергії, крім тих, кому встановлено «зелений» тариф, мають продавати електричну енергію за двосторонніми договорами виключно на електронних аукціонах.
Як повідомлялось, Президент України Володимир Зеленський також підписав закон про відтермінування переходу на кіловат-години у розрахунках за газ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика зрада в СБУ: Чим закінчиться розслідування провалів спецслужби за Баканова
ТОП-НОВИНИ
|ЄС виділив Україні майже 1,6 млрд євро на відбудову
|Хлібне місце: яку роль обрала Туреччина у «зерновій угоді» та чому закриває очі на дії РФ
|З чистого аркуша. Навіщо Коломойського зробили найбільшим європейським інвестором в Україну
|Україна, Туреччина та РФ за підтримки ООН домовилися про 120-денний експорт зерна з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стати надійним партнером у питанні транспортних вантажоперевезень
У РУБРИЦІ
|США стали найбільшим у світі експортером СПГ
|«Газпром» влаштував небезпечну ситуацію на українському газопроводі
|У газових платіжках поки не буде кіловат-годин - Зеленський підписав закон
|Продавати електроенергію можна виключно на електронних аукціонах - Зеленський підписав закон
|За перші 27 днів експорту електроенергії до ЄС доходи України перевищили 500 мільйонів
|«Короткі» та «довгі» євробонди України на тижні з пропозицією про відстрочку подешевшали, тоді як «середні» подорожчали
Бізнес
|Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала новый рейтинг — смартфонов, которые заряжаются быстрее всего
|Chevrolet представив електричний кросовер із запасом ходу 515 км і цінником $ 45 000
|Професійна соцмережа LinkedIn запустила україномовну версію
|Біткойн виявився збитковим для Tesla. Компанія продала 75% монет
|Потужну і дуже точну лазерну зброю успішно випробували у Великій Британії
|Google тестуватиме окуляри з доповненою реальністю на вулицях
|Найбільший фонд Саудівської Аравії став акціонером Aston Martin