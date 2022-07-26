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АНАЛІТИКА

Продавати електроенергію можна виключно на електронних аукціонах - Зеленський підписав закон

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продаж електричної енергії за двосторонніми договорами на аукціонах (2371-IX від 8 липня 2022 року).

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті парламенту.

«Закон розроблено з метою запровадження рівних умов реалізації електричної енергії за двосторонніми договорами і підвищення прозорості та конкурентоспроможності ринку двосторонніх договорів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше продавати електроенергію за двосторонніми договорами через електронні аукціони були зобов'язані лише державні та комунальні виробники електроенергії.

Відтепер, з прийняттям закону, всі виробники електричної енергії, крім тих, кому встановлено «зелений» тариф, мають продавати електричну енергію за двосторонніми договорами виключно на електронних аукціонах.

Як повідомлялось, Президент України Володимир Зеленський також підписав закон про відтермінування переходу на кіловат-години у розрахунках за газ.
 

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