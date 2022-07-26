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За перші 27 днів експорту електроенергії до ЄС доходи України перевищили 500 мільйонів
22:04 25.07.2022 |
Доходи держави від доступу до міждержавних електромереж на транскордонних перетинах з Румунією та Словаччиною за перші 27 днів експорту електроенергії до ЄС перевищили 500 мільйонів гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
«Укренерго» продовжує заробляти гроші для держави. Понад 500 млн грн принесе їй продаж доступу до міждержавних електромереж на транскордонних перетинах з Румунією та Словаччиною лише за перші 27 днів експорту електроенергії до ЄС», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в аукціонах брали участь від 6 до 13 учасників. При цьому в напрямку Румунії в більшості торгів - 10 і більше компаній, а в напрямку Словаччини - понад 6. Загалом для участі в аукціонах вже зареєстровано понад 200 учасників.
Середньозважена добова ціна доступу до міждержавних електромереж на перетинів з Румунією та Словаччиною за 24 доби становила 7,7 тис. грн/МВт. При цьому найбільшою середньозважена ціна перетину була на аукціонах для дня постачання 26 липня - 14,6 тис. грн/МВт.
Абсолютний рекорд ціни в окремій годині був того ж дня - 19,5 грн/МВт (у 21-ій годині доби). При цьому в минулі роки такий рекорд не перевищував 3 тис. грн/МВт.
Наразі Укренерго реалізує на аукціонах всю доступну пропускну спроможність перетинів із Румунією та Словаччиною - 100 МВт.
«Обсяги експорту української електроенергії в Європу будуть поступово розширюватися за домовленістю з ENTSO-E. Також наразі тривають роботи для розширення міждержавних інтерконекторів з енергосистемою Польщі», - додали в компанії.
Сьогодні Україна може експортувати електроенергію в Румунію, Словаччину та Угорщину, доступна величина міждержавних перетинів в ці країни - 100 МВт. Також експорт української електроенергії відбувається в Польщу (210 МВт) та в Молдову (доступно 600 МВт).
Як повідомлялось, в Міністерстві енергетики заявили, що Україна планує збільшити потенціал експорту електроенергії до максимуму.
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