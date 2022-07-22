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Кабмін встановив ціни на газ до весни наступного року і обмежив споживання
13:39 22.07.2022 |
Кабінет міністрів затвердив Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу. Постановою зафіксовані ціни на газ для виробників тепла та бюджетних установ, споживання буде зменшено на 10%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 19 липня 2022 р. № 812.
Згідно з постановою, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" поставляє з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року природний газ за цінами:
* для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню - 7420 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).
* бюджетним установам - 16 390 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).
* для інших потреб - 38 325,5 гривні з урахуванням ПДВ за 1000 куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).
Згідно з рішенням, фіксовані обсяги природного газу визначаються Міністерством розвитку громад і територій у помісячній розбивці на період з 1 серпня 2022 року по 31 Березня 2023 року на рівні, що на 10% менше загальних фіксованих обсягів природного газу, які були передбачені відповідним виробникам теплової енергії умовами договору поставки природного газу на 2021-2024 роки
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