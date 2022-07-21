Ціна перетину для експорту е/е до Європи знову побила рекорди – зросла у певні години майже до 16 тис. грн/МВт-год

Ціна, яку експортери е/е до Словаччини та Румунії готові платити за доступ до перетину для її поставки, на останні робочі дні тижня продовжує залишатися на високому рівні, досягаючи нових рекордів, що перевищують попередні майже на 12%, передає Енергореформа.

З урахуванням останнього добового аукціону на 22 липня загальні надходження НЕК "Укренерго" з початку відкриття комерційного експорту до Європи з 30 червня становлять 398,28 млн грн.

Згідно з результатами добового аукціону на 21 липня, ціна перетину по Румунії у двох годинах доби перевищила 15 тис. грн/МВт-год - 15,8 тис. грн/МВт-год коштує перетин на 21:00 та 15,4 тис. грн/МВт-год - на 22:00. До цього найвищою ціною по Румунії був показник 14,17 тис. грн/МВт-год.

На 22 липня найвищу ціну зафіксовано на показнику 14,2 тис. грн/МВт-год на 17:00.

Таким чином, два дні продажу перетину на румунському напрямку принесли "Укренерго" 24,8 млн грн.

Словацький напрямок на 21-22 липня коштував 23,2 млн грн. Найвищу ціну зафіксовано з постачанням на 17:00 на 21 липня - 12,7 тис. грн/МВт-год (рекорд напрямку - 14,3 тис. грн/МВт-год).

Водночас, згідно з узагальненими даними "Оператора ринку" з європейських джерел, ціна базової е/е на ринку "на добу наперед" на 21 липня в Румунії становить EUR386,7/МВт-год, пікової - EUR414,58/МВт-год, у Словаччини ще вище - EUR466,14/МВт-год та EUR484,75/МВт-год відповідно.

На румунському напрямі лідерські позиції, як і раніше, утримує "Енергоатом" (320 МВт-год та 544 МВт-год із можливих на добу 1200 МВт-год), а також "ДТЕК "Західенерго" (314 МВт-год та 390 МВт-год).

Результати інших експортерів: "ЕРУ Трейдінг" - 230 МВт-год та 124 МВт-год, "ДЕ Трейдинг" - 170 МВт-год та 104 МВт-год, "Артлекс-Енерджі" - 60 МВт-год та 27 МВт-год, "Ле Трейдінг Україна" - 104 МВт-год та 2 МВт-год, "Укр Газ Ресурс" - 2 МВт-год та 9 МВт-год.

Досить активні раніше "Новітні технології 3000" не брали участі в аукціоні на 21 липня і закінчили безрезультатно аукціон на 22 липня. "Укргідроенерго", навпаки, безрезультатно брала участь в аукціоні на четвер і не брала участі в аукціоні на п'ятницю.

"Смарт Грід Україна" безрезультатно брала участь в обох аукціонах.

Активним експортером до Словаччини залишається "ДТЕК Західенерго", що викупив перетин для експорту 604 МВт-год на 21 липня та 257 МВт-год на 22 липня.

Водночас "Енергоатом", який не брав участі в аукціонах на 20 та 21 липня, на 22 липня викупив перетин одразу на 560 МВт-год.

У той же час "Новітні технології 3000" на четвер-п'ятницю загалом майже втричі знизили заявлені на середу обсяги - 162 МВт-год і 144 МВт-год, "ЕРУ Трейдінг" збільшила майже в 2,5 раза на четвер - 253 МВт-год, на п'ятницю знову знизила - 133 МВт-год.

Результати інших експортерів: "Ле Трейдінг Україна" - 89 МВт-год та 4 МВт-год, "ДЕ Трейдинг" - 30 МВт-год та 50 МВт-год, "Некстрейд" - 62 МВт-год та 52 МВт-год.

"Укргідроенерго" та "Енерджі Лаб Україна" безрезультатно брали участь в аукціоні на четвер і не брали участі на п'ятницю. "Смарт Грід Україна" залишилася без результатів в обох аукціонах.

Перетин до Польщі продовжує викуповувати на добових аукціонах на додаток до викуплених 147 МВт потужності на місячному аукціоні "ДТЕК Західенерго" - на 21-22 липня по 65 МВт щогодини (1560 МВт-год на добу).

За перетином на Молдову - на обидва дні за сценарієм середи: "Енергоатом" викупив практично рівним графіком доступ на постачання по 9400 МВт-год на добу, "Укргідроенерго" - по 2400 МВт-год на добу рівним графіком.

Ціна перетину на всіх аукціонах, крім експорту до Румунії та Словаччини, дорівнює 0 грн/МВт-год. Перетини зі Словаччини, Румунії та Молдови традиційно залишилися не викуплені.

Як повідомляла Енергореформа, 27 червня ENTSO-E погодило початок комерційного експорту перших 100 МВт до Європи. Першим напрямом постачання стала Румунія, імпорт-експорт е/е в яку на 100 МВт стартував з 30 червня. Тим часом очікувалося, що за результатами румунських торгів будуть відкриті напрямки Словаччини та Угорщини, але загалом на тій самій потужності 100 МВт. 5 липня "Укренерго" оголосила добові аукціони по 50МВт у Румунію та Словаччину.

Згодом компанія очікує збільшення потужності експорту.