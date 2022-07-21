Фінансові новини
- |
- 21.07.22
- |
- 09:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія відновила постачання газу до Німеччини через «Північний потік-1»
08:35 21.07.2022 |
Після технічного обслуговування «Північного потоку-1» вранці в четвер знову почалися постачання газу німецько-російським газопроводом.
Про це заявив представник компанії-оператора Nord Stream AG, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Представник повідомив, що обсяги постачання газу були заявлені приблизно на тому ж рівні, що й до техобслуговування, тобто близько 67 мільйонів кубометрів на добу. Це відповідає приблизно 40% використання максимальної потужності.
Проте заявлені кількості можуть змінюватися протягом дня за умови попереднього повідомлення.
Останнім часом було побоювання, що Росія може використати оголошені ремонтні роботи, щоб назавжди зупинити подачу газу до Німеччини. У Москві наголошували, що повне припинення постачання газу "Північним потоком-1" пов'язане із терміново необхідними роботами на інфраструктурі газопроводу, але насамперед із виходом з ладу турбіни "Siemens", привезеної до Канади для ремонту.
Досі неясно, скільки газу Росія тепер хоче постійно транспортувати трубопроводом. До припинення постачання 10 днів тому завантаження балтійського трубопроводу складало лише 40%. Останні кілька днів з'явилися ознаки того, що Росія може ще більше скоротити обсяги постачання газу. На це вказують так звані номінації - резервування пропускної спроможності трубопроводів.
Ці замовлення на транзит газу газопроводом "Північний потік-1" у четвер залишилися на зниженому рівні. Глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер повідомив, що так звані номінації на "Північний потік-1", як і раніше, становлять близько 30% потужності.
Раніше уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Країни-члени ЄС погодилися мобілізувати транш військової допомоги у розмірі EUR500 мільйонів для підтримки ЗСУ
ТОП-НОВИНИ
|США та партнери передадуть 20 систем HIMARS, частина вже в Україні, - Пентагон
|Відтермінування боргу України. Країни G7 погодились і закликали бондхолдерів зробити те саме
|Україна реструктурує борг. Росіяни кричатимуть про дефолт України. Нехай кричать
|Україна попросить про відстрочення платежів за євробондами на два роки – постанова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Внимание: в Киевской области пропали люди, просим помочь в поисках "Найди близких"
У РУБРИЦІ
|Вартість оренди житла в Києві впала з початку війни на 52%
|Росія відновила постачання газу до Німеччини через «Північний потік-1»
|Ціни на нафту збільшують втрати 21 липня, оскільки проблеми з попитом переважують обмежену пропозицію
|Представник України на переговорах з РФ розповів деталі експорту зерна Чорним морем
|Єврооблігації України відреагували на прохання заморозити виплати на два роки
|Відстрочка виплат із євробондів дозволить Україні в найближчі два роки заощадити $2,5 млрд - голова Мінфіну
|Українські аграрії отримали 28 терміналів Starlink
Бізнес
|На ноутбуках Lenovo може бути вірус, який не знищує навіть повторна інсталяція ОС
|США успішно випробували прототип системи ППО на базі «Залізного купола»
|Ігри зі Steam скоро можна буде запускати на бортових комп'ютерах Tesla
|Virgin Galactic побудує завод зі складання космічних кораблів в Аризоні
|Ціни на біткоін-майнери обвалилися до дворічного мінімуму
|Топова відеокарта Intel нового покоління за потужністю може зрівнятися лише з GeForce RTX 3060 Ti
|Кроссовер Honda CR-V увеличился в размерах и получил внешность в стиле Ridgeline