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АНАЛІТИКА

Кабмін зафіксував ціну на газ для виробників тепла на рівні 7,4 грн до кінця травня

 

Кабінет міністрів на засіданні в вівторок ухвалив постанову про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу. Вона передбачає фіксацію ціни на газ для теплокомуненерго на рівні 7,4 грн за кубометр до кінця опалювального сезону, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Приймаємо рішення, за яким Нафтогаз продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр. Ціна залишиться незмінною для всіх комуненерго. Це дозволяє місцевій владі не підвищувати тарифи ні на тепло, ні на гарячу воду. Фіксована ціна залишиться до 31 травня 2023 року", - сказав Шмигаль на засіданні.

Положенням визначені умови постачання природного газу виробникам теплової енергії ТОВ "Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг" у рамках виконання спеціального обов'язку та умови розрахунків виробників теплової енергії за спожитий природний газ.

У червні уряд запропонував Верховній Раді запровадити мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду і газ до кінця воєнного стану плюс шість місяців.

Але Верховна Рада поки що його не змогла ухвалити. На засіданні 19 липня депутати не змогли набрати 226 голосів для його ухвалення, тому поки що його відправили на повторне друге читання.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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