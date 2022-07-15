Кабмин утвердил декларацию об ассоциации с МЭА

Кабинет министров Украины утвердил совместную декларацию об ассоциации между украинским правительством и Международным энергетическим агентством (МЭА), сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня утвердим совместную декларацию об ассоциации между правительством и Международным энергетическим агентством для усиления нашего сотрудничества и взаимодействия. Украина уже продает электроэнергию в Польшу, Румынию, Словакию и Молдову. В I полугодии Украина увеличила выручку от экспорта электроэнергии в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Все это происходит благодаря присоединению к энергетической системе Европы", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в пятницу.

По его словам, в частности, положениями совместной декларации закреплено намерение сторон сотрудничать в широком спектре деятельности, связанной с энергетикой, в частности, по анализу энергетического рынка, реконструкции энергетической системы, укреплению энергетической безопасности, развитию энергоэффективности, ускорению энергетического перехода, распространению использования альтернативных видов энергоресурсов.