Рынок вторичной переработки солнечных панелей ждёт взрывной рост

Сегодня переработка солнечных панелей в целом считается невыгодным занятием. Отработавшие своё солнечные элементы дешевле выбросить на свалку, чем переработать для получения вторичного сырья. Но вскоре всё изменится, считают аналитики компании Rystad Energy. В ближайшие годы рынок вторичной переработки ждёт взрывной рост, а переработка отработавших солнечных панелей примет массовый характер.

Сейчас рынок переработки фотопанелей оценивается примерно в $170 млн, но уже к 2030 году стоимость этого рынка взлетит до внушительных $2,7 млрд и больше. К 2050 году тенденция будет только нарастать, подняв стоимость этого рынка до $80 млрд.

Переработка фотопанелей рассматривается как важный элемент энергетического перехода, хотя и находится пока в зачаточном состоянии. Ожидается, что объём отходов солнечных панелей возрастёт к 2040 году до 27 млн тонн в год. К этому времени индустрия научится возвращать в производство порядка 6 % из этого хлама, тогда как сегодня возвращается не более 0,08 % отходов.

Спрос на восстановленное сырьё будут стимулировать как увеличение площадей солнечных ферм, так и потенциальная нехватка первичного сырья и ограничения в логистике. Проще говоря, солнечные панели обещают дорожать, что заставит бережнее относиться к отходам. Впрочем, технологии извлечения полезных элементов из отработавших панелей тоже совершенствуются, что сделает их добычу экономически выгодным мероприятием если не для всех элементов, то хотя бы для многих.

«Рост цен на энергию, совершенствование технологий переработки и государственное регулирование могут проложить путь к рынку, на котором всё больше неработающих солнечных панелей будут отправляться на переработку, а не на ближайшую свалку. Переработка фотоэлектрических панелей может помочь операторам сократить расходы, преодолеть проблемы с поставками и повысить вероятность того, что страны достигнут своих целей по вводу солнечных мощностей», - говорит аналитик Rystad Energy Кристин Стуге (Kristin Stuge).

В Rystad Energy считают, что к 2050 году 53 % электроэнергии в мире будет вырабатываться за счет Солнца, что эквивалентно 19 тераваттам (ТВт). Это заметно поднимет спрос на минералы и материалы для фотопанелей, что, вероятно, сделает первичное сырьё существенно дороже. Если принять, что в среднем панели работают 15 лет, то можно определить самые крупные рынки вторичного сырья.

Вероятно, на первом месте окажется Китай с прогнозируемым рынком вторичного сырья от переработки солнечных панелей на уровне $3,8 млрд к 2037 году. На втором месте обещает оказаться США - $1,5 млрд, а на третьем Европа - $1,4 млрд. Затем будет Индия с рынком $800 млн, и Япония - с рынком «панельного» вторсырья стоимостью $200 млн. Всего мировой рынок вторичного сырья из солнечных панелей в 2037 году будет стоить $9,6 млрд.

Компоненты панелей с наибольшей стоимостью - это алюминий, серебро, медь и поликремний. Серебро составляет около 0,05 % от общего веса, но на него приходится 14 % стоимости материалов. Поликремний получают в ходе энергоемкого процесса для достижения концентрации, необходимой для обеспечения эффективности солнечных панелей, что отражается в относительно высокой цене перепродажи. Наибольший объём материала составляет стекло, которое имеет высокий коэффициент переработки, но относительно низкую стоимость при перепродаже.

Добавим, извлечение вторичного сырья при переработке значительно снижает выбросы углекислого газа в атмосферу, который получается при обработке первичных материалов. Это ещё один аргумент в пользу использования вторичных ресурсов для выпуска солнечных панелей.