Инвестиции в коммерческий термоядерный синтез выросли почти в 2,5 раза за год — реакторы могут появиться через 10–15 лет

Свежий отчёт Ассоциации термоядерной промышленности (FIA) даёт понять, что за последние 12 месяцев финансирование коммерческих программ, связанных с термоядерным синтезом, значительно ускорилось. Увеличение притока средств в сферу разработки коммерческих термоядерных реакторов прямо сигнализирует о росте доверия инвесторов, что даёт надежду на появление зрелого решения в течение следующих 20 лет.

Согласно опросу FIA среди участников отрасли, за последний год к моменту публикации отчёта финансирование частных термоядерных проектов выросло на 139 % или до $2,83 млрд. «Учитывая ускорение инвестиций, становится всё более вероятным, что коммерческий термоядерный синтез станет реальностью в течение следующих двух десятилетий», - сказал на это Эндрю Холланд (Andrew Holland), генеральный директор Ассоциации термоядерной промышленности.

Опубликованный отчёт стал вторым в истории Ассоциации. Первый отчёт о состоянии зарождающейся отрасли был представлен в октябре 2021 года. В новом отчёте использованы данные и ответы 33 частных компаний, включая всех лидеров нового направления. Год назад в отчёте использовались данные 23 компаний.

Шесть из опрошенных компаний в общей сложности привлекли свыше $200 млн, причём за последний год были сделаны и куда более значительные инвестиции, включая более $1,8 млрд в компанию Commonwealth Fusion Systems и $500 млн в компанию Helion Energy. Также за последний год на рынок вышли 8 новых «термоядерных» компаний, что лишний раз подчёркивает доверие инвесторов к этому направлению и повышает уверенность в том, что коммерческая термоядерная энергетика близка к утверждению в реальности.

Из числа опрошенных компаний сектора 93 % уверены в начале коммерческой выработки электричества термоядерными реакторами в 2030-х годах. Год назад уверенность в этом разделяло меньшее число опрошенных - 83 %. При этом 84 % респондентов считают, что термоядерная установка продемонстрирует достаточно низкую стоимость и высокую эффективность, чтобы считаться коммерчески жизнеспособной в те же сроки.

Также опрос показал, что стационарное производство электроэнергии остаётся основным рынком для 85 % участников сферы термоядерного синтеза. За этой целью следует автономная термоядерная энергетика и производство экологически чистого топлива, включая водород (в этом заинтересованы 27 % респондентов).