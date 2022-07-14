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АНАЛІТИКА

Украина за 6 мес. увеличила выручку от экспорта электроэнергии в 1,6 раза

 

Украина в январе-июне 2022 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии в 1,6 раза (на $61,76 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до $169,998 млн, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в Словакию за шесть месяцев поставлено электроэнергии на $48,968 млн, Польшу - на $46,649 млн, Венгрию - на $40,408 млн, другие страны - на $33,973 млн.

В июне этого года выручка от экспорта э/э составила $18,579 млн против $30,263 млн в июне-2021.

Кроме того, Украина в январе-июне-2022 импортировала электроэнергию на $102,115 млн против $58,598 млн за аналогичный период прошлого года. В том числе из Беларуси - на $100,414 млн, Словакии - на $0,873 млн, Румынии - на $0,491 млн, других стран - на $0,337 млн.

В июне этого года Украина импортировала электроэнергию на $0,001 млн против $1,943 млн в июне-2021.

Как сообщалось, Украина в 2021 году снизила выручку от экспорта электроэнергии на 8,5% (на $23,89 млн) по сравнению с 2020 годом - до $256,941 млн. Кроме того, Украина в 2021 году импортировала электроэнергию на $87,345 млн против $131,605 млн за 2020-й.

Украина в 2021 году снизила экспорт электроэнергии на 26,5% (на 1 млрд 258,7 млн кВт-ч) по сравнению с 2020 годом - до 3 млрд 495,4 млн кВт-ч, импорт - на 25,9% (на 591,3 млн кВт-ч), до 1 млрд 693,6 млн кВт-ч.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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