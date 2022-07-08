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Рада перенесла срок перехода на измерение газа в энергетических единицах на 1 мая после отмены военного положения
16:53 08.07.2022 |
Верховная Рада приняла в целом законопроект №7305 народного депутата Андрея Геруса о переносе сроков перехода на учет и приемку-передачу природного газа в единицах энергии с 1 мая 2020 года на 1 мая, которое следует после даты отмены действия военного положения в Украине.
"Рада отсрочила с 1 мая 2022 года по 1 мая (которое наступает после даты прекращения или отмены военного положения) процессы учета и расчетов по объему газа в единицах энергии, которые - в связи с полномасштабной военной агрессией России - внедрить в настоящее время технически невозможно", - сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Телеграм-канале в пятницу.
Соответствующий проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии (относительно срока вступления в силу) на заседании Рады в пятницу поддержали 286 парламентариев при необходимых 226 голосах.
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