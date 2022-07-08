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АНАЛІТИКА

Рада продлила срок обязательной продажи э/э исключительно на электронных аукционах до 1 апреля 2023г

 

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7238 о продлении срока обязательной продажи электроэнергии ее производителями исключительно на электронных аукционах до 1 апреля 2023 года.

За соответствующее решение проголосовал 291 народный депутат при 226 необходимых голосах.

Полное название документа звучит как проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии" по урегулированию вопросов продажи электрической энергии производителями электрической энергии по двусторонним договорам".

Действие законопроекта распространяется на всех производителей электроэнергии за исключением тех из них, которые работают по "зеленому" тарифу и которые по результатам аукционов получили право на поддержку.

В то же время 13 мая 2022 года комитет Рады по вопросам энергетики и ЖКХ на своем заседании рекомендовал парламенту принять законопроект народного депутата Юрия Камельчука №7238 за основу и в целом с условием обязательной продажи э/э по двусторонним договорам (ДД) исключительно на электронных аукционах на неопределенный срок.

"Этот законопроект должен предусмотреть равные и прозрачные и конкурентные отношения на рынке двухсторонних договоров для всех производителей независимо от форм собственности", - заявлял Камельчук.

Ранее условие обязательной продажи э/э по ДД исключительно на электронных аукционах действовало в период с 1 сентября 2021 года по 1 апреля 2022 года.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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