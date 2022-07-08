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АНАЛІТИКА

В добыче газа ожидается падение объемов на 10-15% - НБУ

 

В Украине по добыче газа ожидается падение объемов на 10-15%.

Об этом говорится в июльском макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины, передает Укринформ.

"В добыче газа ожидается падение объемов на 10-15%, поскольку ряд скважин и вспомогательных инфраструктурных объектов находятся на оккупированных территориях или близко к зоне боевых действий", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что добыча угля на государственных шахтах упала на треть из-за оккупации и разрушения объектов. В то же время, добыча частными шахтами работает на близких к довоенным мощностям и увеличивает объемы.

Как сообщалось, Украина готова предложить европейским партнерам хранилища до 10 млрд кубометров газа.

С начала полномасштабного вторжения россии суточная добыча газа упала на 6,1%.
 

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