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АНАЛІТИКА

Галущенко: Не будем экспортировать электроэнергию, если Украине ее не будет хватать

 

В Министерстве энергетики отрицают возникновение дефицита внутри страны из-за экспорта электроэнергии в Европу.

Об этом в интервью Укринформу рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

«Вообще нет, не вижу никаких рисков. У нас в системе есть профицит. И мы не будем экспортировать, если нам не будет хватать в системе», - заверил он.

Политик подчеркнул, что первоочередной задачей является бесперебойное снабжение электроэнергией собственных граждан.

«Это ситуация win-win, это хорошо и для нас, и для них. Это хорошо для рынка: мы получаем средства, снимаем вопросы профицита, а европейцы, потребляя нашу электроэнергию, меньше используют российский газ и уголь», - пояснил глава Минэнерго.

По его словам, первый коммерческий экспорт в ЕС в рамках ENTSO-E (Европейской сети операторов системы передачи электрической энергии) не очень велик - 100 МВт, при том, что технические возможности позволяют 2 ГВт. При этом Украина надеется за счет линий нарастить мощности до 6 ГВт. Уже подписано соглашение с Польшей, есть проекты с Румынией и другие.

«Только что мы выйдем на желаемые объемы, уверен, что у нас не будет проблем с реализацией, в том числе в Германии. И как только мы увеличим коммерческий объем, я уверен, что никаких вопросов с точки зрения рисков нам не будет», - добавил Галущенко.

Электроэнергия - наш экспортный продукт, подчеркнул он.

Как сообщал Укринформ, 16 марта Украина официально присоединилась к объединенной энергосистеме континентальной Европы ENTSO-E.

30 июня начался долгожданный экспорт украинской электроэнергии в Европу, в частности, в направлении Румынии.
 

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