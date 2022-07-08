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Галущенко: Не будем экспортировать электроэнергию, если Украине ее не будет хватать
13:56 08.07.2022 |
В Министерстве энергетики отрицают возникновение дефицита внутри страны из-за экспорта электроэнергии в Европу.
Об этом в интервью Укринформу рассказал министр энергетики Герман Галущенко.
«Вообще нет, не вижу никаких рисков. У нас в системе есть профицит. И мы не будем экспортировать, если нам не будет хватать в системе», - заверил он.
Политик подчеркнул, что первоочередной задачей является бесперебойное снабжение электроэнергией собственных граждан.
«Это ситуация win-win, это хорошо и для нас, и для них. Это хорошо для рынка: мы получаем средства, снимаем вопросы профицита, а европейцы, потребляя нашу электроэнергию, меньше используют российский газ и уголь», - пояснил глава Минэнерго.
По его словам, первый коммерческий экспорт в ЕС в рамках ENTSO-E (Европейской сети операторов системы передачи электрической энергии) не очень велик - 100 МВт, при том, что технические возможности позволяют 2 ГВт. При этом Украина надеется за счет линий нарастить мощности до 6 ГВт. Уже подписано соглашение с Польшей, есть проекты с Румынией и другие.
«Только что мы выйдем на желаемые объемы, уверен, что у нас не будет проблем с реализацией, в том числе в Германии. И как только мы увеличим коммерческий объем, я уверен, что никаких вопросов с точки зрения рисков нам не будет», - добавил Галущенко.
Электроэнергия - наш экспортный продукт, подчеркнул он.
Как сообщал Укринформ, 16 марта Украина официально присоединилась к объединенной энергосистеме континентальной Европы ENTSO-E.
30 июня начался долгожданный экспорт украинской электроэнергии в Европу, в частности, в направлении Румынии.
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