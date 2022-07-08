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АНАЛІТИКА

Shell к 2025г построит крупнейший в Европе завод по производству «зеленого» водорода

 

Британо-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell plc объявила о планах строительства крупнейшего в Европе предприятия по производству водорода из возобновляемых источников энергии.

Завод Holland Hydrogen I будет расположен в самом крупном европейском порту в городе Роттердам и введен в эксплуатацию к 2025 году. Его мощность составит 60 тонн водорода в день.

Энергия для процесса электролиза на завод будет поступать от ветропарка Hollandse Kust, часть которого принадлежит Shell. Выработка электричества на Hollandse Kust начнется в 2023 году.

Компания планирует поставлять водород, произведенный на Holland Hydrogen I, через новый трубопровод HyTransPort на завод Chemicals Park Rotterdam.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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