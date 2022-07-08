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АНАЛІТИКА

Украина продолжает переводить свои атомные станции на американское ядерное топливо

 

Как передает Укринформ, об этом Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщает в Телеграме.

"На Ривненской АЭС тепловыделяющие сборки от американской компании Westinghouse загружены в активную зону реактора энергоблока №3. Пока речь идет о частичном наполнении активной зоны ректора американским топливом, которое будет подвергнуто опытной эксплуатации, после успешной реализации которой наступит этап промышленной эксплуатации", - говорится в сообщении.

Увеличение доли топлива от Westinghouse в активной зоне реактора энергоблока №3 РАЭС будет происходить поэтапно - ежегодно до полной его комплектации топливом от американского производителя.

Как сообщал Укринформ, 21 июня НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, подготовку нормативно-правовой документации для строительства новых атомных энергоблоков по технологии AP1000.
 

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