Украина продолжает переводить свои атомные станции на американское ядерное топливо

Как передает Укринформ, об этом Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщает в Телеграме.

"На Ривненской АЭС тепловыделяющие сборки от американской компании Westinghouse загружены в активную зону реактора энергоблока №3. Пока речь идет о частичном наполнении активной зоны ректора американским топливом, которое будет подвергнуто опытной эксплуатации, после успешной реализации которой наступит этап промышленной эксплуатации", - говорится в сообщении.

Увеличение доли топлива от Westinghouse в активной зоне реактора энергоблока №3 РАЭС будет происходить поэтапно - ежегодно до полной его комплектации топливом от американского производителя.

Как сообщал Укринформ, 21 июня НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, подготовку нормативно-правовой документации для строительства новых атомных энергоблоков по технологии AP1000.