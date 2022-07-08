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АНАЛІТИКА

Средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной газа в июне увеличилась на 15,7%

 

Министерство экономики констатирует, что средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины, в июне увеличилась на 15,7%, или на 155,21 доллара/тыс. куб. м до 1145,87 доллара/тыс. куб. м по сравнению с маем (990,66 доллара/тыс. куб. м).

Об этом свидетельствуют данные Минэкономики, передают Українські Новини.

В гривневом эквиваленте средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной газа увеличилась в июне на 11,3%, или на 3 241,68 гривны/тыс. куб. м, до 31 981,72 гривны/тыс. куб. м по сравнению смаем (28 740,04 гривны/тыс. куб. м).

Как сообщали Українські Новини, в мае средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа снизилась на 19,3%, или на 237,61 доллара/тыс. куб. м до 990,66 доллара/тыс. куб. м по сравнению с апрелем (1 228,27 доллара/тыс. куб. м).
За матеріалами: Українські Новини
 

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