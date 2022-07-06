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АНАЛІТИКА

НКРЭКУ утвердила план развития газохранилищ до 2031 года

 

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭКУ), утвердила План развития газохранилищ на 2022 - 2031 годы, общий объем финансирования которого составляет 14,4 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

Отмечается, что средства будут инвестировать по нескольким основным направлениям, в частности, в строительство новых объектов инфраструктуры ПХГ - 8,2 млрд грн, а также в реконструкцию технологического оборудования подземных газохранилищ - 4,9 млрд грн.

Также часть денег будет направлена ​​на ряд капитальных расходов, необходимых для полноценного функционирования газохранилищ: закупки специальных транспортных средств, машин и механизмов, приобретение приборов, производственного и телекоммуникационного оборудования.

"Такой подход к распределению инвестиций обеспечит развитие сети украинских ПХГ, гарантирует ее бесперебойную работу при закачке, хранении и отборе газа, выполнении всех обязательств перед заказчиками услуг и, что важно, безопасное прохождение отопительных сезонов в предстоящие годы", - добавили в Нафтогазе.

Как сообщалось, НАК «Нафтогаз Украины» направит 8,5 млрд грн, которые компания получила после решения Кабмина об уменьшении с 95% до 30% базового норматива уплаты дивидендов на закупку газа для отопительного сезона 2022/2023 годов.
 

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