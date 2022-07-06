Регулятор одобрил изменения, позволяющие поставлять биометан в газовые сети

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики, одобрила постановление, которое расширяет возможности для доступа биометана к газотранспортным системам или газораспределительным сетям.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

"На заседании НКРЭКУ одобрен проект постановления "О внесении изменений в Кодекс газотранспортной системы и Кодекс газораспределительных систем". Цель - стимулирование развития рынка биометана в Украине и расширение возможностей для доступа биометана к газотранспортной и газораспределительной системе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее требование к молярной доле кислорода в природном газе, подаваемом в ГТС или ГРС, было на уровне не более 0,02%.

В настоящее время доля увеличивается до 0,2% для доступа биометана к газотранспортной системе и до 1,0% - для доступа биометана к газораспределительным системам.

"Принятие изменений в указанные Кодексы позволит потенциальным производителям биометана сразу обратиться к операторам ГТС/ГРС по техническим условиям и будет способствовать развитию этого рынка в Украине", - добавили в агентстве.

Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что у Украины есть реальная возможность полностью отказаться от импорта газа за счет развития собственной добычи и производства биогаза.