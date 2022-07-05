Украина с 7 июля открывает импорт-экспорт электроэнергии в направлении Словакии

Украина с 7 июля начинает экспорт-импорт 50 МВт электроэнергии в направлении Словакии, свидетельствует информация на сайте НЭК "Укрэнерго" во вторник.

Согласно условиям объявленных сегодня суточных аукционов на 7 июля (объявляются за два дня до начала поставки – ЭР), мощность экспорта электроэнергии в Румынию, как и импорта из нее, с этой даты снижена со 100МВт до 50 МВт.

Как сообщалось, 27 июня европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E согласовала начало коммерческого экспорта первых 100 МВт в Европу. Первым направлением для поставок стала Румыния. Планировалось, что по результатам румынских аукционов будет рассмотрен вопрос открытия направлений в Словакию и Венгрию, но в целом на мощности 100 МВт.

Со временем планируется ее увеличение.

Импорт-экспорт э/э в Румынию на 100 МВт стартовал с 30 июня. За неделю аукционов поступления от продажи "Укрэнерго" доступа к сечению достигли 106 млн грн.

Количество победителей аукционов колеблется от пяти до девяти участников.