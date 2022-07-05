«Укртрансгаз» начал подготовку к сертификации для использования ПХГ Украины странами ЕС

АО "Укртрансгаз", выступающий оператором ПХГ Украины, начал подготовку к сертификации для использования мощностей своих "подземок" странами ЕС, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

"Укртрансгаз" уже начал подготовку к прохождению независимой сертификации ЕС, введенной для операторов хранения газа. Компания уверена в ее успешном завершении", - отмечается в сообщении.

Украина как член Energy Community готова предложить до 10 млрд куб. м своих мощностей для хранения газа странами ЕС. "Соответствующий положительный и всесторонний опыт сотрудничества с иностранными заказчиками услуг есть. У них уже была возможность убедиться в надежности хранения газа в Украине, и они продолжают хранить его сегодня в наших подземках", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь "Оператор ГТС Украины" в ходе совместной с "Укртрансгазом" презентации на заседании The South-East European Gas (SEEGAS) Initiative подчеркнул, что газотранспортная инфраструктура и ПХГ Украины могут стать основой для укрепления европейской и региональной энергетической безопасности уже в преддверии следующей зимы.

По словам директора по взаимодействию с госорганами и международными организациями ОГТСУ Ольги Бельковой, для дальнейшего укрепления энергетической безопасности региона Центрально-Восточной Европы перед Украиной и партнерами из Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Молдовы стоит задача усилить сотрудничество с такими странами как Литва, Турция, Греция и трансатлантическими партнерами.

Она проинформировала о заинтересованности украинских трейдеров в получении доступа к объектам СПГ в Европе. Для транспортировки газа в Украину из литовского и польского LNG-терминалов следует увеличить гарантированные мощности на долгосрочной основе. Также наблюдается значительный интерес к потенциальным поставкам газа из Греции и Турции по Трансбалканскому трубопроводу.

"Для этого маршрута крайне важно, чтобы болгарские и турецкие операторы подписали соглашение о взаимном соединении. Необходимо обеспечить возможность транспортировки природного газа с юга на север в пунктах взаимосоединения между Турцией и Болгарией, Болгарией и Румынией, Украиной и Румынией, а также Молдовой и Украиной", - пояснила Белькова.

По ее словам, ОГТСУ с 1 августа увеличит мощности для точки соединения с Молдовой "Гребеники" до 6,12 млн куб. м/сутки, а до конца августа – до 20 млн куб. м/сутки.

Как сообщалось, новый регламент о хранении газа странами ЕС предусматривает заполнение газохранилищ на 80% в этом году и на 90% – в следующем.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).