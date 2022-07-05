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АНАЛІТИКА

Захватчики разрушили или оккупировали 90% ветровых электростанций

 

Армия РФ разрушила, повредила или оккупировала 90% ветровых электростанций в Украине.

Об этом на международной конференции по восстановлению Украины в Лугано (Швейцария) сказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Они (россияне - ред.) уже разрушили, повредили или оккупировали многие наши станции и установки. В частности, когда мы говорим о производстве электроэнергии с ветра, то 90% (станций - ред.) оккупированы или разрушены", - отметил Галущенко.

Кроме того, разрушения или захваты подверглись 30% солнечных станций, 30,1% когенерационных установок, а также Запорожская АЭС.

Галущенко призвал европейских партнеров помочь украинским городам, потерпевшим значительные разрушения из-за действий России, восстановить энергетический сектор с применением "зеленых" технологий. Он подчеркнул, что даже сейчас энергомикс Украины на 70% безуглеродный.

Как сообщалось, в Украине планируется построить 7,1 ГВт новых мощностей "зеленой" энергетики, а также установить 750 МВт аккумулирующих мощностей на первом этапе.
Ключові теги: Росія
 

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