МЭА увидело возможности «нового рассвета» в атомной энергетике

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем новом ежегодном отчете Nuclear Power задалось вопросом, не наступил ли для атомной энергетики новый рассвет на фоне мирового энергетического кризиса и необходимости снижения зависимости от ископаемого топлива. Именно с этих слов МЭА начинает свое исследование.

Агентство отмечает, что сегодня атом - это второй по величине источник энергии с низким уровнем выбросов после гидроэнергетики. Атомные станции (АЭС) сейчас расположены в 32 странах, при этом около 63% их мощности на данный момент приходится на станции, которым более 30 лет, поскольку многие из них были построены после потрясений на нефтяном рынке 1970-х годов.

"В сегодняшнем контексте глобального энергетического кризиса, стремительного роста цен на ископаемое топливо, вызовов энергобезопасности и амбициозных обязательств в области климата я считаю, что у ядерной энергетики есть уникальная возможность вернуться на сцену", - говорит глава МЭА Фатих Бироль, слова которого приведены в релизе к отчету.

В итоге в агентстве задаются вопросом: "Наступил новый рассвет для ядерной энергетики?" По мнению МЭА, атом может помочь быстрее и безопаснее отказаться от углеводородов, а также способствовать решению климатического вопроса. Агентство подсчитывает, что ядерная энергетика, текущая мощность которой оценивается в 413 ГВт в 32 странах, помогает достижению обеих целей, позволяя избежать 1,5 гигатонн выбросов вредных веществ и замещая 180 миллиардов кубометров мирового спроса на газ в год.

"Хотя ожидается, что ветряная и солнечная энергия возглавят процесс замещения ископаемого топлива, они должны быть дополнены управляемыми ресурсами", - объясняет МЭА, отмечая, что именно этими свойствами обладает атом.

"Однако новая эра для атомной энергетики никоим образом не гарантирована. Она зависит от того, будут ли государства реализовывать политику, направленную на безопасную и устойчивую эксплуатацию АЭС, а также на мобилизацию инвестиций, в том числе в новые технологии. Также атомной промышленности нужно быстро решить проблему перерасхода средств и задержки ввода новых проектов, которые мешают строительству станций в развитых экономиках", - заключает Бироль.