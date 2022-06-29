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АНАЛІТИКА

Міненерго відмінило наказ про обов’язкову купівлю учасниками ринку не менше 10% е/е на РДН

 

Міністерство енергетики відмінило наказ №187 від 26 травня 2022 року про обов'язкову закупівлю учасниками ринку для своїх споживачів не менше 10% електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН), який мав набути чинності з 1 липня цього року, передає Енергореформа.

"Скасувати наказ Міністерства енергетики від 26 травня 2022 року № 187 "Про стабілізацію роботи ринку електричної енергії", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 травня 2022 року", - йдеться у новому наказі Міненерго №205 від 15 червня 2022 року, який було зареєстровано у Мін'юсті 27 червня.

У травні АТ "Оператор ринку" звернулося до Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), з проханням знайти способи збільшення обсягів торгів електроенергією на РДН та внутрішньодобовому ринку (ВДР).

За інформацією учасників ринку, НКРЕКП брала участь в обговоренні наказу Міненерго №187 від 26 травня.

Як випливало зі звіту АТ "Оператор ринку" за 20 днів червня, на РДН зберігається тенденція до профіциту та скорочення обсягів продажу електроенергії.

З 1 по 20 червня на РСВ було реалізовано 290,542 тис. МВт-год е/е, що на 28,43% нижче, ніж за аналогічний період попереднього місяця.

Тенденція скорочення продажів е/е на українському спотовому ринку зберігається з березня цього року, коли внаслідок російської агресії стався різкий обвал торгів через суттєвий відтік з РДН промислових споживачів.

У травні 2022 року на РДН та ВДР було реалізовано на 31,5% менше е/е порівняно з квітнем - 528 284,2 МВт-год проти 770 882,5 МВт-год, у 2,3 рази менше, ніж у березні (1 243 484,8 МВт-год), у 8,7 рази - ніж у лютому (4 607 320,8 МВт-год) та у 9,3 рази - ніж у січні 2022 року (4 923 888, 7 МВт-год).
За матеріалами: reform.energy
 

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